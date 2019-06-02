Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi itfaiye kurtardı
Burhaniye ilçesinde, Köpek korkusu yüzünden servi ağacına çıkan kediyi itfaiye kurtardı.02 Haziran 2019 Pazar 15:54
Burhaniye ilçesinde, Köpek korkusu yüzünden servi ağacına çıkan kediyi itfaiye kurtardı.
Olay Ören Mahallesi 2066 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir köpeğin saldırması üzerine servi ağacına çıkan kedi ağaçta mahsur kaldı. Kediyi ağaçtan indirmeyi başaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ağaçtaki kediyi merdivenle indirdi. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı.
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