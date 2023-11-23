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Aktüel Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti: Ağaca asılı halde bulundu
Aktüel

Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti: Ağaca asılı halde bulundu

Yeniakit Publisher
2023-11-23 23:32:00 -
Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti: Ağaca asılı halde bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde köpek gezdiren vatandaşlar, boş arazide ağaca asılı halde bir erkek cesedi buldu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde köpek gezdiren vatandaşlar, boş arazide ağaca asılı halde bir erkek cesedi buldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Becen Mahallesi Özaltın Sokak’ta sabah saatlerinde köpek gezdiren vatandaşlar, boş arazide ağaca asılı halde bir şahsı gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Ö.A. (30) olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
İntihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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