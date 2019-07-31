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Köpeğini arabanın arkasına bağlayan adama 773 lira ceza!

Kırklareli'nde köpeğini arabasının arkasına bağlayan şahsa 773 TL para cezası kesildi. Vali Osman Bilgin,"Kanunen yapmamız gerekenleri yaptık. Emniyet yetkililerine de teşekkür ediyorum. Nasıl ki insana değer vermemiz gerekiyorsa, hayvanlara da değer vermemiz gerekiyor." dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51
Köpeğini arabanın arkasına bağlayan adama 773 lira ceza!

Kırklareli'nde köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak çeken kişiye, 773 lira idari ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce Pınar Mahallesi hemzemin geçit mevkisinde bir otomobilin arkasına bağlanan köpeğin çekilerek götürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücünün kimliğini ve adresini tespit etti.

Köpeğin sahibi C.Ç'ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 773 lira idari para cezası kesildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA'ya yaptığı açıklamada, bir köpeğini aracın arkasına bağlanarak çekildiğine ilişkin görüntüler üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini söyledi.

Köpeğin sahibinin kısa sürede kimlik tespiti yapılarak yakalandığını aktaran Bilgin, toplumun hayvan hakları konusunda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti. Bilgin, "Olayı yapan vatandaşımızı Emniyet Müdürlüğümüzün yakalaması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da 773 lira Kabahatler Kanunu'ndan ceza kesildi. Kanunen yapmamız gerekenleri yaptık. Emniyet yetkililerine de teşekkür ediyorum. Nasıl ki insana değer vermemiz gerekiyorsa, hayvanlara da değer vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, otomobilin koltuklarına zarar vermemesi için köpeği araca bağladığını söylediği belirttildi. Hata yaptığını anladıktan sonra köpeği araca yeniden aldığını ifade eden C.Ç'nin, "Herkesten ve hayvan severlerden özür dilerim. Köpeğimi çok seviyorum, büyük bir yanlış yaptım." dediği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51
  1. Kırklareli Valisi Osman Bilgin
  2. para cezası

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