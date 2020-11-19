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Yerel Köpeğin işaret ettiği yeri kazınca korkunç manzarayla karşılaştı
Yerel

Köpeğin işaret ettiği yeri kazınca korkunç manzarayla karşılaştı

Balıkesir'deki yangın sonrası köpeğin enkazda işaret ettiği yeri kazan ekipler, 81 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 08:36:00 - 2020-11-19 08:39:40
Köpeğin işaret ettiği yeri kazınca korkunç manzarayla karşılaştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde beş evin hasar gördüğü yangının enkaz kaldırma çalışmalarında, 81 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Yıkılan evin enkazında, Ulviye Meryem Abeş'i (81) arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri katıldı. Abeş'e uzun süre ulaşılamaması üzerine jandarma arama kurtarma köpeği getirildi.

Köpeğin işaret ettiği yeri kazan ekiplerin ulaştığı Abeş'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mumcu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Abeş'in evinde dün çıkan ve beş evin daha hasar görmesine neden olan yangında, yaşlı kadına ulaşılamamıştı.

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