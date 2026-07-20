Köpeği zehirleyip direğe astılar
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Hatay'da sahipli Belçika kurdu cinsi köpek, önce zehirlendikten sonar elektrik direğine asılarak telef edildi. Hayvanseverler vahşete tepki gösterdi.
Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, evinde beslediği Belçika kurdu cinsi köpeğini ararken elektrik direğine asılı halde telef olmuş şekilde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Köpeği direğe asanlara tepki gösteren hayvansever İbrahim Göçer, olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi. Köpeği direğe asarak telef edenin bulunması için elinden geleni yapacağını belirten Göçer, "Sahipli köpeği zehirleyip, direğe asmışlar. Bunun adı vahşet. Biz bu köpeklere deprem döneminde muhtaç kalmış insanız. Eğitimli Belçika kurdu ve sahibi çok kötü durumda. Bunu kim yaptıysa ortaya çıkaracağız" dedi.