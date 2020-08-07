Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti
Kocaeli'de yemek vermek için çoban köpeğinin yanına giden kadın, yaşlı bir adamın hayvanı ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Yakalanınca panikleyerek yaşlı kadına taş atmaya başlayan adam, çığlıkları duyup olay yerine gelen vatandaş tarafından suç üstü yakalandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Fatoş A. (37), baktığı köpeğe tecavüz eden Maksut K.'yi (73) görünce çığlık atarak, yardım istedi. Çığlıklar üzerine hemen toparlanan Maksut K., kadına taş atmaya çalıştı. Gözaltına alınan Maksut K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi Çal Mevkii'nde meydana geldi. Fatoş A., sokakta beslediği ve yavrusu bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.'nin hayvanı ağaca bağlayıp, tecavüz ettiğini gördü.
Pantolonunu giyip, iç çamaşırını eline aldı
Fatoş K., "Ne yapıyorsun sen burada?" diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. hemen toparlanarak pantolonunu giydi ve iç çamaşırını elinde kaldı.
"Yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar"
Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.'ya atmaya çalıştı. Fatoş A., "İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar" diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.'yi yakaladı.
'Mala zarar verme' suçundan gözaltına alındı
İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.