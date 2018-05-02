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Köpeğe kızdı hamile gelinini bıçakladı

Ankara'da gelininin evde beslediği köpeği istemeyen kayınpeder tartıştığı gelinini ve köpeğini bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendini de yaraladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:28
Köpeğe kızdı hamile gelinini bıçakladı

Köpeği evde istemediğini söyleyen kayınpeder, tartıştığı hamile gelini ve köpeğini bıçakladı. Daha sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Ahmet T. ve gelini, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gelin Emek T, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen ve aynı bıçakla kendisini yaraladıktan sonra Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet T'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Yaralanan köpeğin ise Emek T'nin komşuları tarafından veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:28
  1. Ankara
  2. gelin
  3. kayınpeder
  4. bıçaklı saldırı

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