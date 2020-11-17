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Yerel Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu
Yerel

Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu

Bursa'dan Çanakkale'ye su ve maden suyu taşıyan tırın şoförü Sefa Erdoğan (26), Denizkent Mahallesi mevkisinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:37:00 -
Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu

Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan sürücü Sefa Erdoğan, eşi Meryem Erdoğan (23) ile çocukları İlbey Erdoğan (3), Eflal Nur Erdoğan (1) ve Emine Asel Erdoğan (2), 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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