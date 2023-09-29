köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole uçtu
Ankara’nın Polatlı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla şarampole uçtu.
Alınan bilgiye göre kaza, Polatlı-Ankara yolu Temelli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yağışın da etkili olduğu yolda köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla şarampole uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, araçta patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak: İHA
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