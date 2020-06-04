  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:42:31 -
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçenin Perşembe ışıklı kavşağında kaza meydana geldi. Perşembe istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan N. S. ’nin kullandığı 74 DH 972 plakalı aracın önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için ani fren yapan sürücüye arkadan gelen T. B’nin kullandığı 67 ABF 889 plakalı araç çarptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar N. S. ve eşi Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı