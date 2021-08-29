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Yerel Köpeğe çarpmamak için canından oldu
Yerel

Köpeğe çarpmamak için canından oldu

Iğdır’da köpeğe çarpmamak için şerit değiştiren araçta bulunan bir kişi yaşamını yitirdi. Bir kişi de hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 02:14:00 -
Köpeğe çarpmamak için canından oldu

Kaza, Iğdır Merkez Küllük köyü yakını Havaalanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Tuzluca’dan Iğdır’a seyir halinde olan ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari aracın sürücüsü B.A. (51) önüne çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirince, aynı şekilde plakası öğrenilemeyen karşı yönden gelen araç ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekibi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Meydana gelen kazada B.A. (51) yaşamını yitirirken, M.Ç. (41) ise yaralı olarak kurtuldu.

Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

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