Kırmızı laleler beyaz karla buluştu! Spil Dağı’nda masalsı mayıs manzarası

Manisa'daki 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı'nda uzun yıllar sonra görülen mayıs karı, doğayı beyaza bürürken, yeni açan lalelerin büyük bölümü kar örtüsü altında kaldı. Boyu daha uzun olan laleler ise karın üzerinde kırmızı renkleriyle eşsiz görüntüler oluşturdu. Spil Dağı'na çıkan yol üzerindeki Turgutalp Mahallesi'nden itibaren etkili olan kar yağışı, baharın tüm renklerini aynı karede buluşturdu. Erik ve kiraz ağaçlarının ardından açan lalelerin karla kaplanması, bölgeye gelen ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sundu. Hafta sonu boyunca Manisa ve İzmir'den çok sayıda doğasever bölgeye akın etti.