Yeniakit Publisher
Kırmızı laleler beyaz karla buluştu! Spil Dağı’nda masalsı mayıs manzarası
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kırmızı laleler beyaz karla buluştu! Spil Dağı’nda masalsı mayıs manzarası

Manisa’da senede yalnızca birkaç gün açan endemik Manisa laleleri, Spil Dağı’nda yağan mayıs karıyla birlikte unutulmaz bir görüntü oluşturdu.

Foto - Kırmızı laleler beyaz karla buluştu! Spil Dağı'nda masalsı mayıs manzarası

Manisa’nın Spil Dağı’nda baharın kırmızısı ile mayıs karının beyazı aynı karede buluştu.

Foto - Kırmızı laleler beyaz karla buluştu! Spil Dağı'nda masalsı mayıs manzarası

Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen Manisa laleleri, bu yıl beklenmedik bir doğa olayıyla karşılaştı. Nisan ayı sonunda çiçek açmaya başlayan ve yılda sadece bir kez, yaklaşık 10 gün canlı kalabilen endemik tür Tulipa Orphanidea, mayıs ayında yağan karın altında kaldı.

Foto - Kırmızı laleler beyaz karla buluştu! Spil Dağı'nda masalsı mayıs manzarası

Manisa'daki 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı'nda uzun yıllar sonra görülen mayıs karı, doğayı beyaza bürürken, yeni açan lalelerin büyük bölümü kar örtüsü altında kaldı. Boyu daha uzun olan laleler ise karın üzerinde kırmızı renkleriyle eşsiz görüntüler oluşturdu. Spil Dağı'na çıkan yol üzerindeki Turgutalp Mahallesi'nden itibaren etkili olan kar yağışı, baharın tüm renklerini aynı karede buluşturdu. Erik ve kiraz ağaçlarının ardından açan lalelerin karla kaplanması, bölgeye gelen ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sundu. Hafta sonu boyunca Manisa ve İzmir'den çok sayıda doğasever bölgeye akın etti.

Foto - Kırmızı laleler beyaz karla buluştu! Spil Dağı'nda masalsı mayıs manzarası

Spil Dağı Milli Parkı Şefi Şeref Aydınyüz, mayıs ayında gerçekleşen kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek, "En son bu şekilde bir kar yağışı yaklaşık 16 yıl önce yaşanmıştı. Kardelenlerin karda kalmasına alışkınız ancak Manisa lalelerinin kar altında kalması bizi de şaşırttı" dedi. Aydınyüz, kar örtüsü arasından çıkan lalelerin her zaman görüntülenemeyeceğini vurgulayarak, bu anların fotoğraflandığını ifade etti.

Foto - Kırmızı laleler beyaz karla buluştu! Spil Dağı'nda masalsı mayıs manzarası

Yetkililer, endemik tür olan Manisa lalelerinin koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Doğadan koparılan lalelerin biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini belirten ekipler, 2025 yılında 557 bin 212 TL olan cezanın 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Baharın simgesi lalelerin karla buluştuğu bu nadir doğa olayı, fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler sundu.

