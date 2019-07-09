Kopan parmağını alıp kahvehaneye gitti
Denizli'nin Tavas ilçesinde bıçak bilerken parmağını koparan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.09 Temmuz 2019 Salı 10:27
Denizli'de evindeki körelen bıçakları birbirine sürterek bilemek isteyen adam kaydırdığı bıçaklardan biri ile sol elinden parmaklarından birini keserek kopardı.
Kopan parmağını yanına alıp yardım çağırmak için kahvehaneye giden adama ilk müdahaleyi ise tesadüf eseri mahalleden geçen itfaiye ekipleri yaptı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Karacan'ın kopan parmağı operasyonla yerine dikildi.
Karacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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