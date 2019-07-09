Kopan parmağını alıp kahvehaneye gitti Denizli'nin Tavas ilçesinde bıçak bilerken parmağını koparan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de evindeki körelen bıçakları birbirine sürterek bilemek isteyen adam kaydırdığı bıçaklardan biri ile sol elinden parmaklarından birini keserek kopardı. Kopan parmağını yanına alıp yardım çağırmak için kahvehaneye giden adama ilk müdahaleyi ise tesadüf eseri mahalleden geçen itfaiye ekipleri yaptı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Karacan'ın kopan parmağı operasyonla yerine dikildi. Karacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.