Kopan kulak ayağa dikildi: Yedi ay sonra yerine takıldı

South China Morning Post’un haberine göre bir kadının kulağı ve kafa derisinin büyük bir bölümü işyerinde meydana gelen bir kazada koptu.

Doğu Shandong eyalet hastanesine kaldırılan ağır yaralı kadının kopan kulağı yapılan bir ameliyatla ilk kez ayağa nakledildi.

Cerrahlar bu kararı ayaktaki damarların kulakla uygun kalınlıkta olduğu ve yüksek uyum gösterdiği için aldı.

AA’nın aktardığına göre beş ay boyunca kadının kafa derisiyle boynu karnından alınan deri nakilleriyle iyileştirildi.

Yaklaşık yedi ay sonraysa ayaktaki kulak altı saatlik bir ameliyatın ardından tekrar yerine takıldı.