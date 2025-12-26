Kopan kulak ayağa dikildi: Yedi ay sonra yerine takıldı

  • İSTANBUL
Çin’de yaşanan sıra dışı ameliyatta, iş kazasında kulağı kopan kadının kulağı geçici olarak bacağına nakledildikten aylar sonra yeniden yerine takıldı.

South China Morning Post’un haberine göre bir kadının kulağı ve kafa derisinin büyük bir bölümü işyerinde meydana gelen bir kazada koptu.

Doğu Shandong eyalet hastanesine kaldırılan ağır yaralı kadının kopan kulağı yapılan bir ameliyatla ilk kez ayağa nakledildi.

Cerrahlar bu kararı ayaktaki damarların kulakla uygun kalınlıkta olduğu ve yüksek uyum gösterdiği için aldı.

AA’nın aktardığına göre beş ay boyunca kadının kafa derisiyle boynu karnından alınan deri nakilleriyle iyileştirildi.

Yaklaşık yedi ay sonraysa ayaktaki kulak altı saatlik bir ameliyatın ardından tekrar yerine takıldı.

Ve Aleykümselam

Allah'ın ilmine ve bu ilmi az çok hissedip vakti zamanında doğru zaman bu zaman diyip çalışan emek veren bazı şeylerden geri kalan ama hem dünyada onları anlayan kişilerden saygı görme konusunda ve ahirette inşallah geri kalmayacak bu aziz hekimlere başarılarımı sunarım. Saygıdeğer Akit gazetesi bu fakir siz değerli gazeteniz den bu ilgili hekimlere ulaşmasını, ve kurumsal olarak onlara teşekkür etmesini ister. Yapabilirsiniz.
