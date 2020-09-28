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Aktüel Kop Dağı Tüneli inşaatında yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti
Aktüel

Kop Dağı Tüneli inşaatında yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:09:24 -
Kop Dağı Tüneli inşaatında yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti

TRABZON (AA) - Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatında meydana gelen patlamada yaralanan 11 işçiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 24 Eylül'de, tünel inşaatında gaz sıkışmasına bağlı olduğu belirtilen patlamanın ardından ağır yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen işçilerden Oğuzhan Orak (21), yaşam mücadelesini kaybetti.

Tünel inşaatında kısa bir süre önce çalışmaya başladığı öğrenilen Orak'ın cenazesi, Erzurum'un Aziziye ilçesinde defnedilecek.

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatının Bayburt kesiminde, 24 Eylül Perşembe günü, ilk belirlemelere göre metan gazından meydana geldiği tahmin edilen patlamada 11 işçi yaralanmıştı. İşçilerden 3'ü Trabzon, Erzurum ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alınmış, 8'i ise Bayburt Devlet Hastanesindeki müdahalelerinin ardından taburcu edilmişti.


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