Konya’ya konut müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, milletin duası ve desteğiyle 7 gün 24 saat hizmete devam edeceklerini vurguladı.

Allah razı olsun

Konya’da 16 millet bahçesinin inşasının sürdüğüne işaret eden Kurum, “Buralarda gençler ve çocuklar hoşça vakit geçirecek, insanlar huzur bulacak” dedi.

Kurum, hayallerinin ve hedeflerinin Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu kaydetti. “Rusya-Ukrayna krizinde gördük ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı bölgesinde barışın, huzurun, istikrarın ve adaletin hakim kılınabilmesi amacıyla büyük mücadele veriyor. Bunu Konyalıların destekleri ve dualarıyla veriyor. Allah razı olsun. Bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Konyalılara lâyık olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Güzel haber

Konya’da çok sayıda sosyal konut projesi yaptıklarını hatırlatan Kurum, şunları dile getirdi: “İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Hem Konya merkezinde hem de ilçelerinde ihtiyaç olan yerde sosyal konut uygulamasına devam edeceğiz. Halkımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için bu mücadeleyi veriyoruz, vereceğiz. Eminiz ki halkımız her zaman arkamızda. Nerede vatandaşımızın ihtiyacı olsa orada olmaya çalıştık. Sel, yangın ve deprem olduğunda afet bölgelerine gittik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde tüm bakanlarımızla afet alanında milletimizin yaralarını sardık. Onlara bir söz verdik. Dedik ki ‘Bir yıl içinde size konutlarınızı vereceğiz. Acılarımızı hep birlikte gidereceğiz ve yine o sağlam güvenli konutlarda oturacaksınız’. Hamdolsun, sözlerimizi Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de, Giresun’da, Bartın’da ve Kastamonu’da tuttuk. Türkiye’nin her yerinde tutmaya da Allah’ın izniyle devam edeceğiz.”