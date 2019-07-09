Konyaspor'un Bolu kampı başladı - Yeni transferler Riad Bajic ile Alper Uludağ da çalışmada yer aldı



BOLU (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Bolu'da kampa girdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otele gelen yeşil-beyazlı ekip, ilk antrenmanını teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirdi. İdmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, yaklaşık 1 saat süren çalışmayı 5'e 2 pas çalışması yaparak tamamladı. Yeni transferler Riad Bajic ile Alper Uludağ da antrenmana katıldı. Konyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.