  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor'un 5 futbolcusuna milli davet
Spor

Konyaspor'un 5 futbolcusuna milli davet

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında alan Konyaspor'da 5 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 17:59:00 -
Konyaspor'un 5 futbolcusuna milli davet

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 5 futbolcusunun milli takıma davet edildiğini duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekipte Ibrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic, Bosna Hersek Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi grup maçlarında karşılaşacağı Karadağ ve Romanya maçları aday kadrosuna çağrılırken Endri Çekiçi, Arvanutluk MilliTakımı'nın UEFA Uluslar Ligi grup maçlarında karşılaşacağı İsrail ve İzlanda maçları aday kadrosuna davet edildi.

Zymer Bytyqi de, Kosova Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi grup maçlarında karşılaşacağı Kuzey İrlanda ve Güney Kıbrıs maçları aday kadrosuna davet alırken Francisco Calvo ise, Kosta Rika Milli Takımı'nın hazırlık maçlarında karşılaşacağı Güney Kore ve Özbekistan maçları aday kadrosuna davet edildi.

Yeşil-beyazlı kulüp 5 futbolcuya başarılar diledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23