Konyaspor'dan Trabzonspor maçının hakemine gönderme: Şimdi tescillendin...
Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor Trabzonspor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a şok göndermede bulundu.08 Aralık 2018 Cumartesi 18:45
Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Atiker Konyaspor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.
İşte o paylaşım:
''Biz daha önce iki kez söylemiştik. Şimdi tescillendin...''
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