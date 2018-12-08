Konyaspor'dan Trabzonspor maçının hakemine gönderme: Şimdi tescillendin...

Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Atiker Konyaspor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.

İşte o paylaşım:

''Biz daha önce iki kez söylemiştik. Şimdi tescillendin...''