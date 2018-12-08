THY- Euroleague
0553 313 94 23

Konyaspor'dan Trabzonspor maçının hakemine gönderme: Şimdi tescillendin...

Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor Trabzonspor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a şok göndermede bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:45
Konyaspor'dan Trabzonspor maçının hakemine gönderme: Şimdi tescillendin...

Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Atiker Konyaspor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.

İşte o paylaşım:

''Biz daha önce iki kez söylemiştik. Şimdi tescillendin...''

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:45
  1. Konyaspor
  2. Trabzonspor
  3. Atiker Konyaspor
  4. Mete Kalkavan
  5. Hakem
  6. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. "Erzurum Kalesi'nin çevre düzenlemesi..
    3. Husiler görüşmelere Suudi Arabistan ve..
    4. "Fenerbahçe'yle görüşme yaptım"
    5. Fransa'da zırhlı araçlar sokağa indi!
    6. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından..
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. Erdoğan, Üsküdar Belediyesini ziyaret..
    9. Meral Akşener'den belediye başkan..
    10. Şanlıurfa'da akıma kapılarak çatıdan..
    11. Üzüm suyu hafızayı güçlendiriyor
    12. Ersun Yanal Fenerbahçe'yi resmen..
    13. Trabzonspor, galibiyet serisi..
    14. Kara yolunu "felce uğratan" kişiyi..
    15. Tesbih tırnak yemenin önüne geçiyor
    16. Bir ülke daha ATAK’ı seçti! 8 ila 10..
    17. Paris'teki gösterilerde 30 kişi..
    18. Kalp krizi geçiren 12 yaşındaki..
    19. TİKA'nın Venezuela'daki projeleri
    20. Teknik direktör Ersun Yanal:..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!