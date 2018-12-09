Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün oynanan maçta hakem Mete Kalkavan'ın kendini, Trabzonlulara affettirmek istediğini ve bu minvalde aldığı kararlarla takımı rahatlattığını savundu.

Trabzonspor'un karşılaşmanın 73. dakikasına kadar bir tek pozisyona dahi giremediğini iddia eden Çınar, şunları kaydetti:

"Hakem Mete Kalkavan, VAR'a gidilmesine rağmen, VAR hakemlerinin onay vermediği bir pozisyonda, tepki çekmemek ve sosyal medyada linç yememek için penaltıda inat etmiştir. Sadece Trabzonsporla oynadığımız maçta değil, daha önce defalarca skora direkt etki eden kararlarla puan kayıplarımızın nedeni olmuştur. İç sahada oynadığımız bir karşılaşma sonrasında çaldığı düdüklerle hem taraftarlarımızı, hem futbolcularımızı hem de teknik heyetimizi çileden çıkaran, 'Korkaksın' dediği için de kaptanımızı oyundan atan, neticesinde Konya'da senelerdir 'istenmeyen adam' olarak hafızalara kazınan Mete Kalkavan, bir kez daha böylesine bir maçın skorunu bizzat kendisi tayin etmiştir. Ancak bu tavrının sebebi herkes tarafından bilinmektedir."

Çınar, hakem Kalkavan'ın, maçtan önce farklı platformlarda yapılan algı operasyonlarından etkilenmediğine ve iyi niyetli olduğuna kimsenin kendilerini inandıramayacağını söyledi.

-"Hakem tehdit edilmiştir"

"Tüm Türkiye’nin gözleri önünde bir hakem, resmen bir kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamayla tehdit edilmiş, ardından büyük bir öfke operasyonu başlatılmıştır ve operasyonun hedefindeki hakem bu tehdit karşısında maalesef dik duramamıştır." diyen Çınar, "Kısacası Mete Kalkavan'ın Trabzon maçındaki yönetimi tehditle sonuca ulaşma mekanizmasının yolunu açmıştır. Hal böyleyken, müsabakanın hakeminin kararları ve maç öncesinde yaşananlar göz önüne alındığında, bundan böyle bütün kulüpler bu açıklamadan cesaret alarak, baskı kurmak istedikleri hakemlerin üzerine bu şekilde korkmadan gideceklerdir. Çünkü ortada bu strateji izlenerek alınan puanlar, yanlı ve yanlışlarla dolu bir yönetim mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hakem Kalkavan neden korkmuştur?"

Atiker Konyaspor camiası olarak Mete Kalkavan'a bazı sorularının olduğunu ifade Çınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakem Kalkavan neden korkmuştur? Korkusunun asıl sebebi kırmızı montlular mı, stadyumda saatlerce rehin konulma endişesi mi, sosyal medyada yaşayacağı linç mi, yoksa resmi siteden yapılacak tehdit dolu yeni bir açıklama mı? Hakemler elbette hata yapacaktır. Bunun farkındayız ve kabul ediyoruz. Ancak yoktan var edilen bir pozisyonla futbolcularımızın, emeklerini, mücadelesini bu kadar kolay ve bu kadar basit bir şekilde hiç kimse heba edemez. Maç öncesinde hakem arkadaşa yönelik hakaret sınırlarını aşan söylemlerin, tehditlerin ve küfürlerin karşılık bulduğunu üzülerek görüyoruz. Süper Lig'de maçlara çıkan bir hakem nasıl olur da böylesine tehditkar açıklamaların etkisinde kalır anlamakta zorlanıyoruz."