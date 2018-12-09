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Konyaspor'dan çok sert açıklama: Aykut Kocaman ülkenin en değerli spor adamlarından biridir ve bizim de baş tacımızdır

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor dün oynanan Trabzonspor maçından sonra resmi internet sitesinden çok sert açıklama yaptı.

09 Aralık 2018 Pazar 13:00
Konyaspor'dan çok sert açıklama: Aykut Kocaman ülkenin en değerli spor adamlarından biridir ve bizim de baş tacımızdır

Atiker Konyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili destek mesajı yayınladı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün Trabzon’da herkesin gözleri önünde ilginç hadiseler yaşandı. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman maç önü konuşmasında rakip takımın resmi sitesinden yapılan açıklamalara ve akabinde başlatılan algı operasyonlarına dikkat çekerek hakemin bu gelişmelerden ne kadar etkileneceğini sorguladı. Bu konuyla ilgili geniş açıklamayı ilgili arkadaşlarımız yaptı.

Trabzon deplasmanında hem sahada hem de saha dışında yaşadıklarımız bir utanç vesikası olarak karşımızdadır. Maç öncesi deplasman otobüslerimizin taşlanması ve camlarının kırılması kabul edilemez. Onca taraftarın bu hava koşullarında kırık camlarla seyahat etmelerine hangi insan evladının vicdanı kabul eder. Üstelik bu olayın stadyumun içinde yaşanması ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur.

Her şeyden önemlisi, herkesin hayretler içinde izlediği ve sonucunda hiç hak etmeyen bir kulübün küme düştüğü bir sezonun ardından, bugün rakip takımın tribünlerinin tamamının teknik direktörümüz Aykut Kocaman’a fütursuzca saldırmaları tam anlamıyla trajikomedidir. Aykut Kocaman duruşu, tavrı, tarzı, birikimiyle bu ülkenin en değerli spor adamlarından biridir ve bizim de baş tacımızdır. Her zaman olduğu gibi sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. Şiddetle reddettiğimiz, kendilerine iade ettiğimiz ve maç boyunca devam eden toplu saldırıyla ilgili nasıl bir yaptırım uygulanacağını da yakından takip edeceğiz''

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:00
  1. Atiker Konyaspor
  2. Trabzonspor
  3. Aykut Kocaman

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