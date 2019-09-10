Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 3 oyun ve pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı. Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci katılmazken Yevhen Opanasenko ve Paolo Hurtado ise fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.





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