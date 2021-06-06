Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen oldu

Konyaspor Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı çoğunluk sağlayan delegenin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Genel kurulda tek liste yer aldı. Delegeler Fatih Özgökçen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu seçti. Yeni başkan Fatih Özgökçen olağanüstü kongrede yaptığı konuşmada, “Şehrimizin marka değerine ve tanıtımına büyük katkı sunan kurumlardan birisi olan Konyasporumuzun 1922 yılından bu yana Türk futboluna yaptığı önemli katkıları hiçbirimiz inkar edemeyiz.

Taraftarımıza iki kupa kazanma ve UEFA kupasında mücadele etme heyecanını yaşatan kulübümüz 2021-2022 Sezonunda 100. yılını kutlayacağı tarihi dönemece tazelenme fırsatı ile başlayacaktır. Konyaspor'u taraftarıyla bütünleştiği bir ve beraber olduğu, başarıdan başarıya koştu, sürdürülebilir başarıyı yakalayabilen bir takım haline getirmek zorundayız. Biz de bu amaç uğruna şehrimizin tüm odalarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla, şehrin bütün dinamikleri ile görüşmeler ve istişareler yaptık. Bunların da desteğini alarak Türk futboluna hizmet etmek için Konyaspor başkanlığı gibi göreve talip olduk. Güçlü ve Konyaspor sevdalısı bir yönetimle çok sevdiğimiz Konyaspor'a hizmet etmek için buraya çıkıyoruz” dedi.