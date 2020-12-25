Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında, 28 Aralık Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulübün internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki saha antrenmanına, Artem Kravets ile Kayserispor maçında sonradan oyuna dahil olan ve süre almayan oyuncular katıldı.
Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ise salonda yenileme antrenmanı yaptı.