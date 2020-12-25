  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:17:14 -
Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında, 28 Aralık Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki saha antrenmanına, Artem Kravets ile Kayserispor maçında sonradan oyuna dahil olan ve süre almayan oyuncular katıldı.

Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ise salonda yenileme antrenmanı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi
Dünya

Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları devam ediyor. Dün bölgede bulunan bazı adalara ziyaret düzenleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Kons..
Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok
Siyaset

Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus Araştırma'nın Aralık ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı...
Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı
Dünya

Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı

Libya'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülke topraklarının tek elden savunulması gerektiğini ve ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay