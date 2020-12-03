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Spor Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:25:07 -
Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic ise takımdan ayrı çalıştı.

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