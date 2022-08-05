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Spor Konyaspor-Vaduz rövanş maçı ne zaman oynanacak? Konyaspor-Vaduz maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Konyaspor-Vaduz rövanş maçı ne zaman oynanacak? Konyaspor-Vaduz maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçı sonucunda Konyaspor turu rövanş maçına bıraktı. Peki Konyaspor-Vaduz rövanş maçı ne zaman oynanacak? Konyaspor-Vaduz maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-08-05 14:10:00 -
Konyaspor-Vaduz rövanş maçı ne zaman oynanacak? Konyaspor-Vaduz maçı saat kaçta hangi kanalda?

Vaduz ve Konyaspor, Rheinpark Stadı'nda karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı. 

Konyaspor-Vaduz rövanş maçı ne zaman oynanacak?

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Konyaspor, birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Vaduz'un golü 72. dakikada Sasere'den, Konyaspor'un golü ise 88. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Konyaspor-Vaduz rövanş maçı hangi kanalda?

Konyaspor Vaduz maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Konyasyor Konferans Ligi play-off turu rakibi kim?

Temsilcimiz Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Temsilcimizin tur atlaması durumunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyetle ilk maç 18 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 25 Ağustos'ta gerçekleşecek. 

 

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