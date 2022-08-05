Konyaspor-Vaduz rövanş maçı ne zaman oynanacak? Konyaspor-Vaduz maçı saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçı sonucunda Konyaspor turu rövanş maçına bıraktı. Peki Konyaspor-Vaduz rövanş maçı ne zaman oynanacak? Konyaspor-Vaduz maçı saat kaçta?
Vaduz ve Konyaspor, Rheinpark Stadı'nda karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı.
Konyaspor-Vaduz rövanş maçı ne zaman oynanacak?
Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Konyaspor, birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
Vaduz'un golü 72. dakikada Sasere'den, Konyaspor'un golü ise 88. dakikada Muhammet Demir'den geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
Konyaspor-Vaduz rövanş maçı hangi kanalda?
Konyaspor Vaduz maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Konyasyor Konferans Ligi play-off turu rakibi kim?
Temsilcimiz Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Temsilcimizin tur atlaması durumunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyetle ilk maç 18 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 25 Ağustos'ta gerçekleşecek.