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Konyaspor Trabzon'da saldırıya uğradı!

Atiker Konyaspor taraftarını taşıyan otobüsler Trabzon’da saldırıya uğradı. Camları kırılan otobüslerin Konya'ya kadar bu biçimde gideceği belirtildi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:39
Konyaspor Trabzon'da saldırıya uğradı!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Atiker Konyaspor’u desteklemek için maçın oynanacağı Trabzon’a 15 otobüsle giden yeşil-beyazlı taraftarı taşıyan araçlar saldırıya uğradı. Maçın oynandığı stada parkedilen otobüslerden 5’inin camları maç başlamadan önce kırıldı.

Atiker Konyaspor’dan yapılan açıklamada saldırı kınandı. Açıklamada, “Trabzon maçı öncesinde deplasman otobüslerimizin camları stadyum içinde kırılmıştır. Olayın bizzat içinde olanları ve önlem almayanları şiddetle kınıyoruz“ denildi.

Saldırı taraftarın tepkisini çekerken, Trabzon’dan Konya’ya sürecek yaklaşık 900 kilometre yolculuğun kırık camlı otobüslerle yapılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:39
  1. Trabzon
  2. Konyaspor

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