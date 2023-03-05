Konyaspor tepetaklak oldu! 'Yönetim istifa' sesleri...
Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip; üst üste 6. maçını da gol atamadan tamamlarken, taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.
Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip; üst üste 6. maçını da gol atamadan tamamlarken, taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Konyaspor, Giresunspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
İki takım da müsabakadan 1'er puanla ayrılırken, Konyaspor taraftarları 'Yönetim istifa' tezahüratı yaptı.
Bu sonucun ardından üst üste 9. puan kaybını yaşayan ve 6 maçtır gol dahi atamayan Konyaspor, 28 puanla 9. sırada yer buldu. 8 maçtır galibiyet alamayan Giresunspor ise 22 puanla 17. basamakta yer aldı.
Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle gelecek haftayı 3 puanla geçecek olan Konyaspor, sonrasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Giresunspor ise Karagümrük'ü konuk edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO