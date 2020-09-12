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Spor Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz istifa etti
Spor

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz istifa etti

İlk düdüğün dün çaldığı Süper Lig’de ilk istifa haberi de geldi. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kendisinden habersiz transfer yapıldığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:08:00 - 2020-09-12 12:54:55
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz istifa etti

Süper Lig’de ilk düdük dün oynanan Çaykur Riezespor-Fnerbahçe müsabakası ile çalarken, ilk istifa haberi de Konyaspor’dan geldi. Teknik direktör Aykut Kocaman’dan koltuğu devralan Bülent Korkmaz, kendisinden habersiz forvet transferi yapıldığını söyleyerek kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Konuya ilişkin yazılı bir mesaj yayınlayan Korkmaz, hayatı süresinde her şeyi verdiği büyük emeklerle kazandığını söyleyerek, en zorlu şartlarda dahi hiçbir zaman gemiyi terk etmediğini ifade etti. Konyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hilmi Kulluk ile bir görüşme yaptığını ifade eden Korkmaz, şu zamana kadar yapılan Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferlerinde birlikte karar aldıklarını ancak forvet transferinin kendisinin onayı ve bilgisi olmanda yapıldığını ifade etti. Korkmaz, habersiz transfer nedeniyle, Konyaspoır taraftarlarına ve camiasına teşekkür ederek görevinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

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ALİ SEVER

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