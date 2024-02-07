Konyaspor, Sivas'ta çeyrek final biletini aldı
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda konuğu olduğu Sivasspor'u uzatmalar sonucunda 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta Konyaspor, Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 mağlup etti.
Konyaspor'a turu getiren golü 109. dakikada Sivassporlu eski futbolcu Ahmet Oğuz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi Sivasspor, kupaya veda etti.
STAT: BG Grup 4 Eylül
HAKEMLER: Atila Karaoğlan, Mehmet Akıncık, Suat Güz
ÖNE ÇIKAN VİDEO
EMS YAPI SİVASSPOR: Nikolic, Burak Kapacak (Dk. 68 Yusuf Çağlar Kefkir), Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa (Dk.68 Alaaddin Okumuş), Camara, Emre Gökay (Dk. 59 Emrah Başsan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 75 Muhammed Sinan Kaya), Charisis, Erdem Güleç (Dk. 119 Mehmet Talha Şeker), Koita (Dk. 68 Ziya Erdal), Njie
TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Karahan Yasir Subaşı (Dk.90+2 Guilherme), Soner Dikmen, Boateng (Dk. 67 Niko Rak), Prip (Dk. 68 Alassane Ndao), Yunus Mallı (Dk. 95 Uğurcanr Yazğılı), Moreno (Dk. 84 Sambou), Ethemi (Dk. 68 Oğulcan Ülgün)
GOL: Dk. 109 Ahmet Oğuz (Tümosan Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 23 Ahmet Oğuz, Dk. 36 Moreno (Tümosan Konyaspor) Dk. 35 Kerem Atakan Kesgin (EMS Yapı Sivasspor)
Spor
Rıdvan Dilmen'den Konyaspor'a çok ağır eleştiri! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yok böyle bir yorum...