Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turunda Konyaspor ilk maçına çıkacak. Peki, Konyaspor maçı ne zaman?

Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? BATE Borisov-Konyaspor CANLI İZLE

Konyaspor 21 Temmuz Perşembe akşamı Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacak. Bate Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele A Spor’dan naklen yayımlanacak.

Maç öncesinde Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Her kulvar önemli. Gruplara katılmak istiyoruz. Bu, uzun bir süreç gibi duruyor, 3 rakibi elemek gerekiyor. Yarın da bunlardan ilkiyle oynayacağız. Maça kendi sahamızda gibi görünse de BateBATE Borisov ev sahipliğinde çıkacağız. Rakibin analizini yaptık. Son derece organize takımla oynayacağız. Oyun istikrarı olan bir rakibimiz var. Her takımın olduğu gibi onların da zaafları var. Sahaya ilk maçta iyi bir sonuç almak için çıkacağız. Oğulcan'ın sakatlığı dışında eksiğimiz yok" dedi.