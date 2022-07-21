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Spor Konyaspor maç sonucu | BATE Borisov-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Konyaspor maç sonucu | BATE Borisov-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turunda Konyaspor ile BATE Borisov karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-07-21 22:18:00 -
Konyaspor maç sonucu | BATE Borisov-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Avrupa Ligi Konferans Ligi 2.ön eleme turunda Konyaspor ile BATE Borisov karşı karşıya geldi. Bate Borisov'un ev sahibi olduğu karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynandı.

Konyaspor maç sonucu | BATE Borisov-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

BATE-Konyaspor maçı 22.00’de başladı. Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor.

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