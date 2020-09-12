Konyaspor Kulübünden Bülent Korkmaz açıklaması:

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın takımdaki görevinden ayrılmasına ilişkin yaşanan süreci etik bulmadıklarını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün teknik direktör Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Korkmaz'ın talebi doğrultusunda bir görüşme gerçekleştiği aktarılarak, "Mevcut durumla ilgili bir takım konuları öne sürerek, çalışmak istemediğini beyan etmiştir. Kendi isteği ve tasarrufu doğrultusunda tek taraflı aldığı bu karara yönetimimiz saygı duymakla birlikte, teknik direktörümüz Bülent Korkmaz'dan pazartesi gününe kadar süre talep edilmiştir. Hal böyleyken, taraflar arasındaki bu görüşmenin basında yer almasının ardından, detaylar görüşülmüş ve sözleşme feshedilmiştir." denildi.

Görevi bırakmasına ilişkin Bülent Korkmaz'ın, kendisinden habersiz forvet transferi yapıldığı yönündeki gerekçesi hakkında, şu ifadelere yer verildi:

"Hocamızın veda açıklamasında da ifade ettiği gibi İbrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferleri teknik heyetimizle istişare edilerek yapılmıştır. Sokol Cikalleshi transferinde de kendisine bilgilendirme yapılmıştır. Bu konudaki takdir ve değerlendirme kamuoyunundur. İlk maçımız için sahaya çıkmamıza bir hafta kala böyle bir ayrılığı etik bulmadığımızın bilinmesini isteriz. Teknik direktör Bülent Korkmaz ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."



