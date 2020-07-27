Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: "Genel kurulda aday olmayacağız"

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, 7 Ağustos'ta düzenlenecek olağan genel kurulda aday olmayacaklarını duyurdu.

Kulluk, kulubün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Süper Lig'de yoluna devam eden, mal varlıkları ve taşınmazları olan bir kulübü devretmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

"Mahkeme kadıya mülk değildir. Bu bir bayrak yarışıdır ve Konyaspor bu şehrin şah damarıdır." diyen Kulluk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel kurulda aday olmayacağız. Bu süreçte Konyaspor’umuzu daha yükseğe taşıyacak, bu şehrin kutsal emanetine gözü gibi bakacak iş adamlarımız muhakkak çıkacaktır. Kulübümüz çok daha iyi başkanlara ve yönetimlere layıktır. Bu yarışın içinde olacaklar da ligin başlamasına çok kısa bir süre kalması nedeniyle, düşündükleri projeleri camiaya bir an önce anlatmaları kulübümüzün geleceği açısından son derece önemlidir. Öte yandan yönetime talip olanlar, şayet ihtiyaç duyarlarsa, yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki sezon kendilerinin yaşamaması adına istişareye, bilgi paylaşımına ve gönülden yardıma açık olduğumuzu burada özellikle belirtmek isterim."

Kulluk, şimdiye kadar aldıkları kararların Konyaspor'un menfaatleri için olduğunu belirterek, "Bu kararlar neticesinde bilmeden, istemeden kırdıklarımız, incittiklerimiz muhakkak vardır. Ancak göreve başladığımız günden bu yana niyetimiz her zaman halis olmuştur. Kendi menfaatlerimizi, mevkimizi düşünmeden, nefislerimize yenik düşmeden kulübümüzün haklarına sahip çıkabilmek, layıkıyla temsil edebilmek için gece gündüz çalıştık. Kısacası kulübümüz için elimizden gelen gayreti fazlasıyla gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman tek sevdalarının Konyaspor olduğunu ifade eden Kulluk, çok zor şartlar altında çalıştıklarını da anımsattı.

Kulluk, bu zorlu yolculukta her koşulda inanarak kendilerine destek veren başta yönetim kurulu olmak üzere teknik heyet, futbolcular ve taraftarlara da teşekkür etti.



