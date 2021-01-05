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Spor Konyaspor-Galatasaray maçında gol yağmuru
Spor

Konyaspor-Galatasaray maçında gol yağmuru

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3'lük skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 21:40:00 -
Konyaspor-Galatasaray maçında gol yağmuru

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor, 4-3'lük skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ile 46. dakikada Erdon Daci 82. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ve 90+2'de Kravets kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45+3'de ve 77 dakikada (p) Diagne ve 90+5. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi.

Bu sonuçla Süper Lig'de 17 yıl aradan sonra Galatasaray'ı deviren Konyaspor puanını 25'e yükseltirken, Galatasaray ise 30 puanda kaldı.

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