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Spor Konyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
Spor

Konyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

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Konyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig ekibi Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.

Murat Kurum Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5’e 2 ile başladı. Çabukluk-çeviklik ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

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