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Spor Konyaspor çok zor kazandı
Spor

Konyaspor çok zor kazandı

Kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen İttifak Holding Konyaspor, sahasında rakibini 1-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:53:00 -
Konyaspor çok zor kazandı

Süper Lig'in 31. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.

13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.

29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten döndü.

72. dakikada Sekidika'nın altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

88. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen ve kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda, kaleci topa hakim oldu.

Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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