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Spor

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-23 20:48:06 -
Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, gruplar halinde oynanan maçla tamamlandı.

Antrenmana tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı fizyoterapist eşiliğinde çalıştı.

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