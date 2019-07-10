Konyaspor antrenmanına davetsiz misafir Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor’un akşam antrenmanında sahaya giren “Ayaz” isimli köpeğin Teknik Direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor’un akşam antrenmanında sahaya giren “Ayaz” isimli köpeğin Teknik Direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Bolu’da yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyspor’un bugün gerçekleştirilen akşam antrenmanında sahaya davetsiz bir misafir girdi. Takımın kaldığı otelin çalışanlarından birisinin sahibi olduğu golden cinsi “Ayaz” isimli köpek yeşil-beyazlı ekip antrenman yaptığı sırada sahaya girdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın yanına giden “Ayaz” isimli köpek bir süre Kocaman’la oynadıktan sonra futbolcuların yanına gitti.

Oyuncularla birlikte saha içinde koşan ve kendisiyle oynanmasını isteyen “Ayaz” renkli renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.

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