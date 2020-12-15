  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:52:34 -
Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Perşembe günü Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Pas ve çeşitli top oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!
Teknoloji

Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!

Dünyanın felaketler yılı olarak kayda geçen 2020’nin sonuna sayılı gün kalırken, arama motorları ve sosyal medya platformları 2020 yılında t..
Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar
Dünya

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar

Rusya, Suriye'nin orta kesimlerinde de faaliyete devam eden DAEŞ gruplarına ağır saldırı düzenledi.
Macron ve ortağı BAE Yemen'de işkence kampları kurmuş!
Dünya

Macron ve ortağı BAE Yemen'de işkence kampları kurmuş!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ortağı BAE ile Yemen’de bir işkence kampı kurduğu ortaya çıktı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay