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Spor Konyaspor, Altay'ı tek golle yendi
Spor

Konyaspor, Altay'ı tek golle yendi

Süper Lig'de 23. hafta maçında Konyaspor, Altay'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 21:49:00 -
Konyaspor, Altay'ı tek golle yendi

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Altay, Konyaspor'u ağırladı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 68. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Altay'da Pinares, 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Konyaspor zirve takibini sürdürdü

Bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 45 puanla 2. sırada yer aldı. Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Altay ise 18 puanla 19. sırada yer buldu.

Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Altay ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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