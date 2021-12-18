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Spor Konyaspor 90+3'te Antalya'yı devirdi
Spor

Konyaspor 90+3'te Antalya'yı devirdi

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 90+3. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 17:56:00 -
Konyaspor 90+3'te Antalya'yı devirdi

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 90+3. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Endri Çekici kaydetti.

Bu skorla birlikte Konyaspor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 33 puana yükseldi. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında Konyaspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

 

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