Konyaspor 90+3'te Antalya'yı devirdi
Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 90+3. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 90+3. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Endri Çekici kaydetti.
Bu skorla birlikte Konyaspor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 33 puana yükseldi. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.
Ligin 18. haftasında Konyaspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.