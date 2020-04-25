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Aktüel

Konya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

2020-04-25 14:50:56 -
Konya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

KONYA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Konya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Şehrin en işlek yerlerinden Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ile sokakların boş olduğu gözlendi.

Kentteki ışıklı tabelalara, "Lütfen sokağa çıkmayın" yazıları yansıtıldı.

Emniyet güçleri, ana arterlerde kontrolü sağlarken, bekçiler de cadde ve sokaklarda görev aldı.

Polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların dolaşmasına izin vermedi.

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