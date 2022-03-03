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Eğitim Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli
Eğitim

Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli

Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 10 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 07:15:00 -
Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli

Gündüz saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etkisini sürdürüyor. Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

 

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