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Konyalı sanayicilere Sri Lanka’daki iş fırsatları anlatıldı

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Sri Lanka Ülke Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

01 Mart 2019 Cuma 12:34
Konyalı sanayicilere Sri Lanka’daki iş fırsatları anlatıldı

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Sri Lanka Ülke Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.


KSO, şehrin ticaret hacminin artırılması ve yeni ihracat pazarlarının oluşturulması için gerçekleştirdiği ülke tanıtım toplantılarına bir yenisini daha ekledi. KSO Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Soydemir ve Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza ile beraberindeki heyetin katılımlarıyla gerçekleştirilen Sri Lanka Ülke Tanıtım Toplantısı’nda, Konya ile Sri Lanka’nın ticaret hacminin artırılması için neler yapılabileceği ve yatırım avantajları hakkında bilgiler verildi.



“Konya sanayisinde her sektörde üretim yapılıyor”


Toplantının açılışında konuşan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Soydemir, Konya sanayisi ile ilgili bilgi vererek, şehrin tarımdan gelen gücünün tarım alet ve makineler sektörüne de yansıdığını bunun da makine ve ekipmanlar sektöründe Konya’nın lider iller arasında yer almasına vesile olduğunu söyledi.Konya’nın birçok sektörde ön plana çıktığını aktaran Soydemir, "Özellikle metal işleme, makine, otomotiv yedek parça, hidrolik sistemler, gıda, ayakkabı, döküm gibi sektörlerde Türkiye’de önde gelen firmalarımız bulunuyor. Mozaikli bir sanayi yapısına sahip olan şehrimizde hemen hemen birçok sektörde üretim gerçekleştiriliyor. Üretilen bu ürünler 180’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Konya olarak geçtiğimiz yıl 1.8 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdik" dedi.


Sri Lanka’nın Konya ile olan ticaretinin istenilen seviyede olmadığına dikkat çeken Soydemir, "Sri Lanka bizim ihracatımızda 180 ülke içerisinde 138. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Sri Lanka’ya sadece 338 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. 57 bin dolarlık da ithalat yapmışız. Bu rakamlar gerçekten çok az. Biz her zaman ticaretimizi karşılıklı artırmak istiyoruz. Tek taraflı satmaya yönelik bir politikayla değil, beraber kazanmayı önemsiyoruz. Beraber büyümek zorundayız" ifadelerini kullandı.



“Sri Lanka ile Türkiye’nin tarihi bağları var”


Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza da, Türkiye ile Sri Lanka’nın ticaretinin çok eskilere dayandığını, Osmanlı döneminde kendi ülkelerine ticari ateşelerin atandığını söyledi. Geçmişten gelen bu ilişkilerin günümüzde istenen seviyede olmadığını aktaran Büyükelçi Amza, "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirebilmek için çeşitli ziyaretler yapıyoruz. Bu bağlamda biz Konya’ya da büyük önem veriyoruz. Konya ile iş birliğimizi karşılıklı olarak nasıl artırabiliriz bunları konuşmak istiyoruz. Bu ziyaretler ve daha sonra yapılacak ikili görüşmelerle ticaretimizin artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Büyükelçinin konuşmasının ardından Sri Lanka ülke tanıtımı gerçekleştirilerek, hangi alanlar da iş birliği yapılabileceği anlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:34
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