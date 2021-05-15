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Ekonomi Konyalı mühendis sebze talebine yetişemiyor
Ekonomi

Konyalı mühendis sebze talebine yetişemiyor

Konya’da İnşaat Mühendisi Barış Malkondu’nun serasında yetişen sebzeler rağbet gördü.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:48:00 -
Konyalı mühendis sebze talebine yetişemiyor

Artan talepleri karşılamakta güçlük çeken Malkondu, iki sera daha devreye aldı. Malkondu, “Küçük bir serada domates üretmeye başladım. Pazar oluşunca eylül ayında iki sera daha kurup üretimi çeşitlendirdim. Brokoli, marul, lahana, salatalık, taze soğan gibi sebzeler yetiştirip hasadını yaptım” dedi. Malkondu şunları ifade etti: “Tavuklarımız var, gübrelerini kullanıyoruz. Seradan çıkanlar da onlara yem oluyor. Komşularımızın koyunları var. Doğal üretim için onlardan gübre alıp toprağa atıyoruz. Kendi içinde bir ekosistem oluşturup ürünleri hasat ettiğiniz zaman bu çok iyi hissettiriyor. Toprak zaten gerginliğinizi alıyor ve müthiş bir rahatlama sağlıyor. Hobinizi masraftan ziyade katma değere çevirdiğiniz zaman daha da güzel oluyor.” Müşteri sıkıntısı çekmediğini; çevresinden ve anlaştığı marketlerden gelen taleplere yetişemediğini dile getiren Malkondu, sera alanını ilk etapta 2 bin ardından 10 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.

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