Konyalı kiraz üreticileri fiyatlardan memnun

KONYA (AA) - RAMAZAN BİLGİLİ - Yüksek rakımı dolayısıyla ülkede kiraz hasadının en geç yapıldığı yerlerden biri olan Konya'nın Hadim ilçesinde bu meyvenin kilogramı 15-20 liradan alıcı buluyor.

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde yetişen Ziraat 900 cinsi kirazın hasadı yaklaşık 2 aydı devam ediyor.

Aroması, lezzeti ve kalitesiyle dikkati çeken Hadim kirazının yüzde 90'ı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına satılıyor.

Kiraz ihracatçısı bir firmanın temsilcisi olan Hüseyin Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiraza verdiklerini fiyatın iyi seviyede olduğunu söyledi.

Geçen yıl kirazın kilogramını 8 liradan aldıklarını belirten Gürbüz, "Aladağ Vadisi bölgesinde ihracata yönelik kiraz alımına başladık. Kalibresi 14 üstü olan kirazlar 15 lira, 26 ve üstü kirazları da 20 liradan alıyoruz ancak günün şartlarına göre fiyatlar değişebilir. Kirazın özellikleri önemli. Sapının yeşil ve kaliteli olması bizim için önemli. Buradan aldığımız kirazı Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyoruz." dedi.

- "Kirazın kilogram fiyatı 10 yıl önce 7 lirayı gördü"

Kiraz üreticisi Mustafa Işık da geçen yıl ve önceki yıl kirazı 7-8 liradan sattıklarını söyledi.

Kirazın kilogram fiyatının 10 yıl önce 7 lirayı gördüğüne dikkati çeken Işık, "Bu yıl da koronavirüs nedeniyle kiraz elimizde kalacak diye tasalanırken fiyatlarda ciddi bir patlama oldu. Ürün, kilogramı 15-20 liradan ihracata gidiyor. Kalibre yükseldikçe fiyat artıyor. Ne kadar iyi mal yaparsan o kadar iyi para kazanıyorsun." diye konuştu.

Üreticilerden Erol Yaşadı da "Ruslar ile Araplar ikinci sınıf, Avrupa ülkeleri ve ABD birinci sınıf ürün alıyor. Koronavirüs nedeniyle mi yoksa başka yerde kiraz olmadığından mı bilmiyorum ama kiraz bu sene çiftçinin yüzünü güldürdü." ifadelerini kullandı.