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Aktüel

Konyalı besiciye üçüz buzağı sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:03:12 -
Konyalı besiciye üçüz buzağı sürprizi

KONYA (AA) - Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir besicinin ineği, bir batında üçüz buzağı doğurdu.

Harman Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ahmet Görgülü, ineğinin doğumu için veteriner sağlık teknisyeni Burak Yağız'dan yardım istedi.

Ahıra gelen Yağız'ın yardımıyla birkaç dakika arayla iki dişi bir erkek, üçüz buzağı sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır büyükbaş hayvan üreticiliği yaptığını, ilk defa başına böyle bir şey geldiğini söyledi.

Üçüz buzağıların kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Görgülü, "Çok sevinçliyim. Büyükbaş hayvan üreticiliği yaptığım için memnum, 40 yıldır üretim yapıyorum. Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Ayrıca ülke ekonomisine ve hayvancılık sektörüne katkımız olduğundan da mutluyum. Çok seviniyorum." dedi.

Sığır yetiştiriciliğinde üçüz doğumun nadiren görüldüğünü ifade eden veteriner Burak Yağız ise kendisi için de şaşırtıcı bir durum olduğunu söyledi.

Yağız, "9 ay önce suni tohumlama ile gebe bırakılan ve hamileliği boyunca hep takip ettiğimiz simantal melezi ineğimizden, üçüz buzağı almak nasip oldu. Üçüzlerimizin ve annemizin durumları gayet sağlıklı, yetiştiricimizin yüzü gülüyor. Onun yüzü güldüğü için biz de mutluyuz." dedi.

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