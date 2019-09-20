Konyalı anne Yıldız: evladımı ölü ya da diri bana getirin! Anaların eyleminde babalar da ağladı

Hasan Türkmen Ankara

Evlatlarının PKK için dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere Konya ve Muş’tan gelen iki ailenin katılmasıyla sayı 44’e çıktı. 19 yaşındaki oğlu Emir için eyleme katılan baba Salih Gökçe’nin ağıt yakması duygusal anların yaşanmasına yol açtı.

4 yıldır ciğerim yanıyor

Akit’e konuşan acılı baba, oğlu Emir’in İstanbul’dan kaçırıldığını belirterek, şunları anlattı, “HDP doğu-batı bakmıyor. Bulduğu her çocuğu kandırarak kaçırıyor. Aslen Ağrılıyız. Benim 19 yaşındaki oğlum Emir’i de İstanbul’da kaçırarak Kobani’ye götürdüler. 4 yıldır ciğerim yanıyor, onların da ciğeri yansın. Sonuç almadan buradan ayrılmayacağım. Askerde oğlum var. Askerde olmasa onu da kaçıracaklar. HDP ile hiçbir bağlantısı yoktu. Onlarla gezmezdi.”

Konya’dan eyleme katılan anne Yıldız Ballı ise, 5 yıl önce İstanbul Esenyurt’tan 16 yaşındaki kızı Yasemin Ballı’nın kaçırıldığını belirterek, “Kızımın öldüğüne inanmıyorum. Ya ölüsünü ya dirisini istiyorum. Konya’da kendimce mezar hazırladım. Hep o mezara giderek ağlıyorum” dedi.