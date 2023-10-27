Konyalı 24 yıllık aşçıya göre pirinç pilavı için aşçılık sırrı! Pilav tel tel dökülüyor, tane tane oluyor

Konya'da 24 yıldır aynı restoranın aşçılığını yapan Yusuf Mehmet Atik yaptığı paylaşımla pirinç pilavının keşfedilemeyen aşçılık sırrını ve tarifi açıkladı. İşte ustaya göre, sofraların olmazsa olmazı pirinç pilavının tarifi

Pirinç pilavı, Uzak Doğu Asya ülkeleriyle özdeşleşmiştir. Fakat Türk mutfağında da pirinç pilavı, her masada olur. Ana yemeklerin yanında en çok pirinç pilavı yakışır. Bu kadar popüler bir yemek olmasına rağmen yapım aşamaları zordur. Kıvamını tutturmak ayrı zor, parlak olmasını ve tel tel dökülmesini sağlamak ayrı zordur. Mehmet Fuat Atik'e göre, pirinç pilavınn püf noktaları teker teker sizler için derledik.

PİRİNÇ PİLAVININ PARLAK OLMASINI SAĞLIYOR

Öncelikle pirinçleri ıslatarak başlayalım. Benim 4 su bardağı pirincim var. Kaba aldığım pirinçlerimin üzerine bolca 2 yemek kaşığı kadar tuzunu ilave ettim. Şimdi pirinçlerimin üzerine çıkacak kadar kaynar suyumu ekliyorum. Kaşık yardımıyla şöyle bir karıştırdıktan sonra en az yarım saatliğine kenara kaldırıyorum. Pilav tenceremin altını yaktım ve kıstım. İçerisine 1 çay bardağı arpa şehriyemi, 1 çay bardağı sıvıyağı ekledikten sonra kesinlikle başından ayrılmadan karıştırarak şehriyelerimi kavurmaya başlıyorum. Ocağımın altı kısıkken 2 dolu yemek kaşığı tereyağımı ilave ettim ve yağlarımı eritiyorum. Şehriyelerimi yakmamak için tamamen erimesine gerek yok. Şimdi iyice yıkayarak süzmüş olduğum pirincimi ekliyorum. Pirincimi ekledikten sonra bu aşamada ocağımın altını açıyorum. Ve pirinçlerimi kavurmaya başlamadan önce göz kararı tuzumu, 1 tatlı kaşığı toz şekerimi ve yaklaşık çeyrek limonun yarısı kadar limon suyunu ilave ettim. Pirinçlerimi kavurmaya başlıyorum. Ocağımın altını su verm aşamasında kısıyorum ve 5 bardak kaynamış suyum var. Şimdi kaynar suyumu pirinçlerime ilave ediyorum. 5 dakika sonra tencerimin kapağını açarak pilavımın suyunu gayet güzel bir şekilde çektiğini görüyorum. Ve şimdi pilavımı 30 dakika kadar dinlendirdim. Tel tel ayrılan bembeyaz bir pilav oldu.

Gzt.com'da yer alan içeriğe göre, pirinç pilavının tadı kadar görüntüsü de önemlidir. Pilavınıza suyunu ekledikten hemen sonra sıkacağının 4-5 damla limon parlak ve beyaz bir pirinç pilavı yapmanız için önemli püf noktalardan biri!

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TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI KAÇ KALORİ?

Diyetkolik.com'da paylaşılan bilgilere göre, Tereyağlı pirinç pilavının 100 gramında 167 kalori bulunmaktadır. Tereyağlı pirinç pilavının 1 porsiyonu (170 gr) 283 kaloridir. 1 silme yemek kaşığı ( 10 gr) tereyağlı pirinç pilavı 17 kaloridir. Tereyağlı pirinç pilavının 100 gramı 27.34 gram karbonhidrat, 2.44 gram protein, 5.09 gram yağ, 0.49 gram lif içermektedir.

Pirinç Pilavı, karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek bir yemektir. Bunun yanında beyaz pirinç düşük lif içeriğine sahiptir. Kan şekerinde ani oynamalara ve daha çabuk acıkılmasına sebep olur. Çok sık tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Google'da yer alan bilgide ise pirinç pilavının 359,2 kcal olduğu söylenmektedir.

PİRİNÇ PİLAVININ 10 PÜF NOKTASI

Pirinç pilavı, birçok mutfakta sıkça yapılan ve sevilen bir yan yemektir. İşte pirinç pilavının lezzetli olması için dikkate almanız gereken püf noktaları:

1. Doğru pirinç seçimi: Pilav yaparken uzun tane, aromatik ve kaliteli bir pirinç kullanmaya özen gösterin. En çok tercih edilen türler arasında basmati veya jasmin pirinci bulunur.

2. Yıkama ve bekletme: Pirinci iyice yıkayarak fazla nişastasını uzaklaştırın. Ardından yıkadığınız pirinci sıcak suda bekletin. Bu işlem, pilavın daha iyi pişmesini sağlar.

3. Doğru oranlar: Genellikle 1 su bardağı pirinç için 2 su bardağı su kullanılır. Ancak pirinci türüne ve tercihinize göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Bazı pirinçler daha fazla su gerektirebilir.

4. Tereyağı veya yağ: Pilavın lezzetini artırmak için tereyağı veya zeytinyağı gibi bir yağ kullanabilirsiniz. Tereyağının aroması piravı zenginleştirir.

5. Soğan ve sarımsak: Pilavın tadını artırmak için ince doğranmış soğan ve sarımsak ekleyebilirsiniz. Bu malzemeleri yağda pembeleştirin ve ardından pirinci ekleyin.

6. Rendelenmiş havuç veya biber: Pilava renk ve lezzet katmak için rendelenmiş havuç veya biber ekleyebilirsiniz. Bu malzemeleri soğanla birlikte soteleyin.

7. Tuz ve baharatlar: Pilavınıza lezzet katmak için tuz, karabiber veya diğer baharatları kullanabilirsiniz. Ancak baharatları aşırıya kaçırmamaya özen gösterin.

8. Düşük ateşte pişirme: Pirinç pilavını düşük ateşte yavaşça pişirin. Ayrıca, pilavın üzerini bir kağıt havlu veya temiz bir bezle kapatın ve kapağını sıkıca kapatın. Bu, buharın içerde kalmasını sağlar ve pilavın iyice pişmesini sağlar.

9. Karıştırmamak: Pilavı pişirirken çok fazla karıştırmamaya çalışın. Sürekli karıştırmak, pirincin nişastasının açığa çıkmasına ve pilavın yapışmasına neden olabilir.

10. Dinlendirme: Pilav piştikten sonra ocaktan alın ve 10-15 dakika kadar dinlendirin. Bu, pilavın daha iyi bir kıvam almasını sağlar.